У США відреагували на передачу іранських ракет Росії: різка ескалація війни в Україні

У США заявили, що будь-яка передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.

Джерело: Reuters

Пряма мова речника Ради національної безпеки Білого дому Шона Саветта: "Ми попереджали про поглиблення безпекового партнерства між Росією та Іраном з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і стривожені цими повідомленнями.

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Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України.

Деталі: Інший американський чиновник повідомив Reuters, що вони уважно стежать за потенційною передачею іранських ракет Росії.

Передача відбувається після того, як Сполучені Штати і партнери, в тому числі в Європі, попередили, що такий крок Ірану може мати наслідки. Західні країни спостерігають за поглибленням зв'язків між Іраном і Росією в останні місяці з занепокоєнням.

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Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку заявила в п'ятницю, що позиція Тегерана щодо конфлікту в Україні залишається незмінною.

Дослівно: "Іран вважає негуманним надання військової допомоги сторонам, що беруть участь у конфлікті, що призводить до збільшення людських жертв, руйнування інфраструктури та віддалення від переговорів про припинення вогню.

Таким чином, Іран не тільки сам утримується від таких дій, але й закликає інші країни припинити постачання зброї сторонам, що беруть участь у конфлікті".

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