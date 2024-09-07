У США відреагували на передачу іранських ракет Росії: різка ескалація війни в Україні
У США заявили, що будь-яка передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію війни в Україні.
Джерело: Reuters
Пряма мова речника Ради національної безпеки Білого дому Шона Саветта: "Ми попереджали про поглиблення безпекового партнерства між Росією та Іраном з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і стривожені цими повідомленнями.
Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України.
Деталі: Інший американський чиновник повідомив Reuters, що вони уважно стежать за потенційною передачею іранських ракет Росії.
Передача відбувається після того, як Сполучені Штати і партнери, в тому числі в Європі, попередили, що такий крок Ірану може мати наслідки. Західні країни спостерігають за поглибленням зв'язків між Іраном і Росією в останні місяці з занепокоєнням.
Місія Ірану в Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку заявила в п'ятницю, що позиція Тегерана щодо конфлікту в Україні залишається незмінною.
Дослівно: "Іран вважає негуманним надання військової допомоги сторонам, що беруть участь у конфлікті, що призводить до збільшення людських жертв, руйнування інфраструктури та віддалення від переговорів про припинення вогню.
Таким чином, Іран не тільки сам утримується від таких дій, але й закликає інші країни припинити постачання зброї сторонам, що беруть участь у конфлікті".
Нагадаємо:
- Агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, писало, що може йтись про Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.
- Ракети малої дальності Іран вже доставив до Росії, повідомила в п'ятницю газета Wall Street Journal з посиланням на неназваного американського чиновника.