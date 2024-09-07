На Київщині ППО працює по безпілотниках

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА - сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Деталі: Обласна влада закликала мешканців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Реклама:

Дослівно: "Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".

Доповнено: О 2:22, за інформацією "Суспільного", у Київській області пролунав вибух.

О 3.10 у Києві пролунав вибух.