На Київщині ППО працює по безпілотниках
Субота, 7 вересня 2024, 01:36
У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА - сили протиповітряної оборони працюють по цілях.
Джерело: Київська ОВА у Telegram
Деталі: Обласна влада закликала мешканців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.
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Дослівно: "Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".
Доповнено: О 2:22, за інформацією "Суспільного", у Київській області пролунав вибух.
О 3.10 у Києві пролунав вибух.