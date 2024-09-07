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На Київщині ППО працює по безпілотниках

Олена ІвашківСубота, 7 вересня 2024, 01:36
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Мобільна вогнева група ППО, фото: Генштаб ЗСУ

У повітряному просторі Київської області зафіксовано БпЛА - сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

Джерело: Київська ОВА у Telegram

Деталі: Обласна влада закликала мешканців перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку. 

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Дослівно: "Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників".

Доповнено:  О 2:22, за інформацією "Суспільного", у Київській області пролунав вибух.

О 3.10 у Києві пролунав вибух. 

Київська область
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