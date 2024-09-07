В Києві уламки безпілотників впали у дворі будинку та на дитячий садочок 

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА в Печерському та Дніпровському районах Києва зафіксовано падіння уламків.

Джерело: начальник КМВА Сергій Попко

Деталі: В Печерському районі, за попередньою інформацією, уламки впали у дворі житлового будинку.

Реклама:

На місце виїхали оперативні підрозділи.

В цьому ж районі сталося загорання на відкритій території, на площі приблизно 10 м кв. Працює ДСНС. Жертв та руйнувань немає.

Доповнено: Окрім цього, падіння уламків російських ударних БпЛА зафіксовано на територію дитячого садочку в

Дніпровському районі міста.

ВІДЕО ДНЯ

Інформація щодо руйнувань чи потерпілих уточнюється.

Нагадаємо: