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Forbes: Українські військові контратакують на Покровському напрямку

Олена ІвашківСубота, 7 вересня 2024, 04:17
Forbes: Українські військові контратакують на Покровському напрямку
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові мали в резерві чотири або п'ять бригад, які зараз працюють на Покровському напрямку і проводять невеликі контратаки, що уповільнюють та відкидають росіян. Наразі захоплення Покровська росіянами, яке колись здавалося неминучим, виглядає менш імовірним.

Джерело: Forbes

Деталі: Видання пише, що російська 2-га загальновійськова армія - десятки полків і бригад - переважає українські сили навколо Покровська, що входять до складу оперативно-стратегічної групи "Таврія", приблизно в чотири рази.

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Як йдеться у статті, українці відступають вздовж Покровської осі щонайменше з середини лютого, коли росіяни прорвали оборону міста-фортеці Авдіївки на східному кінці осі.

За даними американського видання, українці тримали в резерві чотири або п'ять бригад - кожна з яких налічувала до 2000 солдатів і сотні одиниць техніки. Російський пропагандист Євген Норін описав ці підрозділи як "непошкоджені і добре оснащені".

Forbes пише, що зараз деякі з цих резервів приєднуються до бою вздовж останньої лінії окопів і укріплених містечок за п'ять-шість миль від Покровська та його життєво важливих шляхів постачання. "Відбувається саме те, що і передбачалося - українські збройні сили почали контратакувати", - повідомив один російський блогер. І це допомагає стабілізувати лінію фронту - принаймні поки що.

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У публікації зазначають, що не варто очікувати негайних кардинальних змін навколо Покровська. Наразі українські підкріплення - як мінімум, бригада "Кара-Даг" Національної гвардії, 12 бригада "Азову" і 93 механізована бригада Збройних сил України - проводять невеликі контратаки, основним ефектом яких є уповільнення або незначне відкидання росіян. 

Запеклі дії бригади "Кара-Даг" у Селидовому, прифронтовому місті на південний схід від Покровська, можуть бути найбільш значущими з останніх контратак. Вже кілька днів танки Т-64 бригади підривають і захоплюють російські танки і бойові машини, які намагаються проникнути в Селидове по головній дорозі зі сходу на захід.

Росіяни повинні пройти через Селидове, щоб мати змогу вести прицільний вогонь по Покровську. Але тепер, коли свіжі і добре оснащені українські війська знаходяться в Селидовому і наступають, захоплення Покровська росіянами, яке колись здавалося неминучим, виглядає дещо менш імовірним.

Донецька областьвійна
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