У Києві влада розробляє комплекс заходів на випадок погіршення якості води

На випадок погіршення якості води у Києві міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою.

Джерело: Київська МВА

Деталі: Міська влада наголосила, що ситуація із якістю води в столиці контрольована. Профільні служби постійно моніторять стан питної води на території Києва та води в акваторії річок Десна і Дніпро.

Реклама:

Дослівно: "Якщо якість води погіршиться, ПрАТ "АК "Київводоканал" негайного відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил. Алгоритми дій для запобігання погіршенню якості води обговорили на Постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій".

Ще деталі: За даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства України, спостерігається погіршення якості води річки Сейм. Проте, за інформацією контролюючих служб, наразі підстав для паніки нема — показники питної води в столиці залишаються в нормі.

У КМДА зазначили, що окремі організації та установи також можуть розробляти плани для убезпечення та реагування на будь-які можливі сценарії розвитку подій та звертатися до підпорядкованих підприємств щодо створення запасів води: "Наголошуємо, що такі дії не свідчать про настання надзвичайної ситуації".

ВІДЕО ДНЯ

Довідково: В мережу потрапив документ Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, у якому керівників закладів охорони здоров'я комунальної власності просять зробити запас питної та технічної води на п’ять діб. Це спричинило хвилювання у мешканців столиці.

Нагадаємо: