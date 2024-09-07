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У Києві влада розробляє комплекс заходів на випадок погіршення якості води

Олена ІвашківСубота, 7 вересня 2024, 05:20
У Києві влада розробляє комплекс заходів на випадок погіршення якості води
фото: Paxabay

На випадок погіршення якості води у Києві міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою.

Джерело: Київська МВА

Деталі: Міська влада наголосила, що ситуація із якістю води в столиці контрольована. Профільні служби постійно моніторять стан питної води на території Києва та води в акваторії річок Десна і Дніпро.

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Дослівно: "Якщо якість води погіршиться, ПрАТ "АК "Київводоканал" негайного відкоригує технологічні процеси та застосує додаткові реагенти для знезараження води, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил. Алгоритми дій для запобігання погіршенню якості води обговорили на Постійній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій".

Ще деталі: За даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства України, спостерігається погіршення якості води річки Сейм. Проте, за інформацією контролюючих служб, наразі підстав для паніки нема — показники питної води в столиці залишаються в нормі.

У КМДА зазначили, що окремі організації та установи також можуть розробляти плани для убезпечення та реагування на будь-які можливі сценарії розвитку подій та звертатися до підпорядкованих підприємств щодо створення запасів води: "Наголошуємо, що такі дії не свідчать про настання надзвичайної ситуації".

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Довідково: В мережу потрапив документ Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, у якому керівників закладів охорони здоров'я комунальної власності просять зробити запас питної та технічної води на п’ять діб. Це спричинило хвилювання у мешканців столиці.

Нагадаємо:

  • 28 серпня Державна екологічна інспекція провела перевірку води у річці Десна в межах Київської області і не виявила суттєвих відхилень.
  • Раніше українські ЗМІ, з посиланням на Держагентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, повідомляли, що російські військові з 14 серпня почали масштабне забруднення води у річці Сейм. Забруднення поширилось у межах Сумської області та дісталося Чернігівщини.

Київводаекологія
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