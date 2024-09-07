ISW визначив, чим Росія могла розрахуватися з Іраном за ракети
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що передача іранських балістичних ракет є частиною стратегічного партнерства між Іраном та Росією. Ірану потрібні від Росії вливання грошей в економіку країни, російські винищувачі Су-35 та допомога в модернізації кіберпотужностей і ракетно-космічних програм.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики інституту неодноразово повідомляли про те, як Москва і Тегеран розширили свою економічну, медійну, військову і політичну співпрацю після того, як російські війська розпочали повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Іран прагне отримати економічну і військову вигоду від свого партнерства з Росією та шукав гроші для своєї "хворої" економіки в обмін на продаж зброї Кремлю, повідомляв ISW у вересні 2023 року.
Іран також намагався придбати російські винищувачі Су-35, і іранські офіційні особи "натиснули" на Росію щодо постачання Су-35 під час зустрічі з секретарем Ради безпеки Росії Сергієм Шойгу в Тегерані в серпні 2024 року.
Іранські лідери окремо звернулися до Росії за підтримкою в модернізації своїх кіберпотужностей і ракетно-космічних програм в рамках розширеної військової співпраці.
Як повідомляється, Сполучені Штати і європейські країни підготували пакет санкцій проти Ірану на цей випадок.
Ключові висновки ISW за 6 вересня:
- Американські та європейські чиновники повідомили, що Іран доставив сотні балістичних ракет малої дальності до Росії для підтримки вторгнення російського очільника Володимира Путіна в Україну.
- Передача іранських балістичних ракет є частиною поглиблення стратегічного партнерства між Іраном і Росією.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив 6 вересня, що жодна конкретна зброя не стане "переломним моментом" для України і що надання українським силам можливості використовувати надану США зброю для дальніх ударів по російських військових об'єктах на території Росії не змінить статусу війни.
- Остін має рацію в тому, що жодна система озброєнь не змінить хід війни, але його коментарі ігнорують те, як системи озброєнь і супутні їм правила ведення бойових дій впливають на українські можливості, і що зміни в можливостях можуть змінити хід війни. Західна військова допомога залишається вирішальною для здатності України захищати себе, а заява Остіна ігнорує потребу України в засобах дальнього радіусу дії, необхідних для руйнування російських тилових плацдармів.
- Західні партнери України пообіцяли надати Україні додаткову військову допомогу під час засідання Контактної групи з питань оборони на авіабазі Рамштайн у Німеччині 6 вересня, значна частина якої, як повідомляється, не буде надана в найближчому майбутньому.
- Російські війська все частіше страчують українських солдатів, які здаються в полон, по всій лінії фронту, ймовірно, частково через те, що російське командування, схоже, схвалює поширення таких воєнних злочинів.
- Російські посадовці спробували використати зустріч з Генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаелем Маріано Гроссі для продовження довготривалих зусиль з легітимізації окупації Росією Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) та Запорізької області, а також просування неправдивих наративів про українську загрозу Курській атомній електростанції (КАЕС), щоб послабити підтримку Заходу щодо вторгнення України в Курську область.
- Російський федеральний цензор Роскомнагляд опублікував і негайно видалив проект порядку реалізації нещодавно прийнятого закону про деанонімізацію російських Telegram-каналів, можливо, після того, як отримав негативну реакцію з боку російської ультранаціоналістичної Telegram-спільноти.
- Кремль продемонстрував свою прихильність до встановлення повного контролю над російським інформаційним простором у майбутньому і, ймовірно, повторить спробу деанонімізації російських соціальних мереж і Telegram-каналів, навіть незважаючи на те, що Роскомнагляд поки що відкликав свої нещодавно запропоновані правила.
- Кремль продовжує призначати заступника голови Адміністрації президента Росії Сергія Кирієнка на посади, які контролюють інформаційну діяльність Росії в рамках зусиль, спрямованих на формування російської ідентичності та ідеології.
- Росія продовжує розвивати спроможність використовувати інформаційні операції в соціальних мережах для провокування кінетичної активності і вже кілька років використовує український інформаційний простір для відточування цієї спроможності.
- Російські війська нещодавно відновили втрачені позиції в Курській області на тлі бойових дій, що тривають на всій українській ділянці фронту 6 вересня.
- Українські війська нещодавно відновили втрачені позиції під Покровськом, а російські війська нещодавно просунулися вперед під Торецьком.
- Відстеження підтверджених смертей російських військових в Україні з відкритих джерел свідчить про те, що в Україні загинуло більше російських добровольців, ніж російських призовників і мобілізованих військовослужбовців.