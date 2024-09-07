КМВА: Під час нічної масованої атаки "Шахедів" на Київ усі безпілотники знищили, ніхто не постраждав

У ніч на 7 вересня під час нічної масованої атаки дронів протиповітряна оборона збила всі "Шахеди", жоден з них не досягнув цілі.

Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко

Пряма мова: "Практично не буває таких ночей, коли б російські ударні безпілотники не атакували територію України. І сьогодні була чергова нічна, масована атака дронів. На нашу територію ворожі БпЛА (попередньо на кшталт "Шахед") почали залітати ще до опівночі, з різних напрямків. До Києва впритул дрони дісталися близько третьої ночі. Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18 хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона".

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Деталі: Попко додав, що внаслідок атаки російських ударних дронів в Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різним адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 м2 і його вже ліквідовано.

За попередньою інформацією, в місті без постраждалих та руйнувань.