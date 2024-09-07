Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

КМВА: Під час нічної масованої атаки "Шахедів" на Київ усі безпілотники знищили, ніхто не постраждав

Олена ІвашківСубота, 7 вересня 2024, 06:47
КМВА: Під час нічної масованої атаки Шахедів на Київ усі безпілотники знищили, ніхто не постраждав
фото: Getty Images

У ніч на 7 вересня під час нічної масованої атаки дронів протиповітряна оборона збила всі "Шахеди", жоден з них не досягнув цілі.

Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко

Пряма мова: "Практично не буває таких ночей, коли б російські ударні безпілотники не атакували територію України. І сьогодні була чергова нічна, масована атака дронів. На нашу територію ворожі БпЛА  (попередньо на кшталт "Шахед") почали залітати ще до опівночі, з різних напрямків. До Києва впритул дрони дісталися близько третьої ночі. Оголошена повітряна тривога в столиці тривала всього 18 хвилин. Але за цей час над Києвом гучно працювала протиповітряна оборона". 

Реклама:

Деталі: Попко додав, що внаслідок атаки російських ударних дронів в Печерському районі зафіксовано падіння уламків за чотирма різним адресами. Виявлено загоряння на відкритій місцевості, на площі 50 м2 і його вже ліквідовано.

За попередньою інформацією, в місті без постраждалих та руйнувань.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
Останні новини
00:52
Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: