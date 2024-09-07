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Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще 1270 військових

Олена ІвашківСубота, 7 вересня 2024, 07:45
Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще 1270 військових
фото: Генштаб ЗСУ

За добу окупанти втратили 1270 військових та 29 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.24 орієнтовно склали 

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  • особового складу ‒ близько (+1270) осіб,
  • танків ‒ 8632 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 16878 (+0) од,
  • артилерійських систем –  17774 (+29) од,
  • РСЗВ  – 1178 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 942 (+1) од,
  • літаків  – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 14784 (+52),
  • крилаті ракети  ‒ 2588 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24171 (+55) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 3037 (+0).

Генштабвійнавтрати у війні
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