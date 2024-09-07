Над Україною збили 58 з 67 "Шахедів", ще декілька вилетіли за межі країни

У ніч на 7 вересня силами української ППО було збито 58 ударних БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 67-ми "Шахедів".

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Ворог атакував ударними БпЛА з російських Курська та Єйська, а також з Криму.

Окрім 58 БПЛА, ще 6 безпілотників – вийшли з підконтрольного повітряного простору України, полетівши у напрямку Росії, Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини.

Ще три ворожі БпЛА локаційно втрачені на території України.

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Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській та Полтавській областях.