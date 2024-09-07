Уламки "Шахедів" впали біля Верховної Ради

Після нічної атаки на 7 вересня російських дронів уламки збитого беспілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради.

Джерело: Верховна Рада, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: У парламенті наголошують, що пошкоджень не виявлено.

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За даними джерел "Української правди", уламки впали на вулицях, розташованих недалеко від Урядового кварталу.

Зокрема, у Печерському районі на вулицях Панаса Мирного, Грушевського та на Кловському узвозі, а також у Дніпровському районі.

Також уламки впали на відкритих ділянках у Київській та Вінницькій областях – горіла трава.