Уламки "Шахедів" впали біля Верховної Ради
Субота, 7 вересня 2024, 10:12
Після нічної атаки на 7 вересня російських дронів уламки збитого беспілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради.
Джерело: Верховна Рада, співрозмовники УП в правоохоронних органах
Деталі: У парламенті наголошують, що пошкоджень не виявлено.
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За даними джерел "Української правди", уламки впали на вулицях, розташованих недалеко від Урядового кварталу.
Зокрема, у Печерському районі на вулицях Панаса Мирного, Грушевського та на Кловському узвозі, а також у Дніпровському районі.
Також уламки впали на відкритих ділянках у Київській та Вінницькій областях – горіла трава.