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Уламки "Шахедів" впали біля Верховної Ради

Роман ПетренкоСубота, 7 вересня 2024, 10:12
Уламки Шахедів впали біля Верховної Ради
усі фото: ВР

Після нічної атаки на 7 вересня російських дронів уламки збитого беспілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради.

Джерело: Верховна Рада, співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: У парламенті наголошують, що пошкоджень не виявлено.

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За даними джерел "Української правди", уламки впали на вулицях, розташованих недалеко від Урядового кварталу.

Зокрема, у Печерському районі на вулицях Панаса Мирного, Грушевського та на Кловському узвозі, а також у Дніпровському районі.

 

Також уламки впали на відкритих ділянках у Київській та Вінницькій областях – горіла трава.

ШахедВерховна РадаППО
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