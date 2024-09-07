Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Умєров перелічив підсумки 24 засідання "Рамштайну"

Роман ПетренкоСубота, 7 вересня 2024, 10:45
Умєров перелічив підсумки 24 засідання Рамштайну
рамштайн, фото: умєров

Міністр оборони Рустам Умєров назвав досягнення на 24-му засіданні "Рамштайну", серед яких нові пакети допомоги з США, Канади та Британії.

Джерело: Умєров у Facebook

Пряма мова Умєрова: "Маємо велику зацікавленість з боку наших партнерів та союзників інвестувати, фінансувати та співпрацювати для посилення української оборонної промисловості. З низкою країн вже в активній комунікації щодо можливостей фінансування нашої, української зброї, ракет, дронів.

Реклама:

Це відкриває нові можливості для спільного розвитку оборонного потенціалу. І що найважливіше — посилює наш фронт. Українські далекобійні дрони вже демонструють свою ефективність, це відзначають і наші союзники".

Деталі: Умєров уточнив, що США оголосили про виділення чергового пакета військової допомоги Україні на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійдуть критично важливе озброєння та обладнання, бойові машини M2 Bradley та ракети для HIMARS.

Канада надасть велику партію двигунів для некерованих авіаційних ракет та 1300 боєголовок до них, що значно посилить наші можливості у повітряних операціях.

ВІДЕО ДНЯ

Також новий пакет допомоги, за словами міністра, включає тисячі кулеметів та пістолетів, елементи військової техніки та пів сотні "швидких", що допоможе забезпечити наші медичні потреби на полі бою.

Крім того, Канада взяла на себе важливу роль у навчанні українських пілотів для польотів на F-16 в рамках програми "FLIT". На 5-річний термін підготовки пілотів і технічного складу уряд виділить 389 мільйонів доларів.

Тим часом Велика Британія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) на суму 162 мільйони фунтів, що значно зміцнить наші можливості у протиповітряній обороні.

Нідерланди, своєю чергою, нададуть Україні ракети класу повітря-повітря та допоміжні матеріали для літаків F-16 на суму 80 мільйонів євро. Ця допомога дозволить суттєво посилити обороноздатність наших військово-повітряних сил.

Стало відомо, що Швеція приєдналася до коаліції з розмінування, зобов'язавшись внести 5 мільйонів євро до Фонду Коаліції для підтримки зусиль із розмінування територій, а Іспанія відправить батарею зенітно-ракетного комплексу HAWK, яка включає 6 пускових установок.

Пряма мова Умєрова: "Ще один ключовий результат зустрічі з союзниками — підписання Положення Коаліції морських спроможностей.

Вдячний Великій Британії та Норвегії за лідерство у Коаліції. Очікуємо на приєднання інших країн-партнерів.

Робота в рамках КМС означатиме довгострокову підтримку України із забезпечення безпеки у Чорному морі.

Цього року Україна робить особливий акцент на "морській обороні". Ми вже відкинули ворожі російські кораблі від берегів кримського півострова. Разом із союзниками продовжуємо втілювати "Стратегією морської безпеки".

Зміцнюємо позиції на всіх фронтах завдяки міжнародній підтримці та героїзму наших військових.

Разом наближаємо мир і безпеку в Європі".

Умєров РустемРамштайндопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
Умєров Рустем
Міністерство хаосу Умєрова
Умєров заперечив, що звільнення командувача Повітряних сил пов'язане з катастрофою F-16
Умєров підтвердив, що передав США список цілей для ATACMS у Росії
Останні новини
00:52
Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: