Медведєв: Росія буде під санкціями до розпаду США

Заступник голови Ради нацбезпеки РФ Дмитро Медведєв вважає, що санкції в Росії будуть "назавжди" і "до розпаду і громадянської війни у США".

Джерело: Медведєв у соцмережах

Деталі: Зранку в суботу Медведєв поміркував про те, чи знімуть Трамп або Гарріс санкції з Росії в разі перемоги на виборах і вирішив, що ні.

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Пряма мова Медведєва: "Санкції проти СРСР були все XX століття. Вони повернулися в ХХI в безпрецедентному масштабі.

Тому для всіх нас - sanctions forever (санкції назавжди - ред.).

Точніше - до розпаду США під час неминучої нової громадянської війни. Адже Голлівуд недарма знімає про неї фільми".