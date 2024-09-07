Медведєв: Росія буде під санкціями до розпаду США
Субота, 7 вересня 2024, 11:26
Заступник голови Ради нацбезпеки РФ Дмитро Медведєв вважає, що санкції в Росії будуть "назавжди" і "до розпаду і громадянської війни у США".
Джерело: Медведєв у соцмережах
Деталі: Зранку в суботу Медведєв поміркував про те, чи знімуть Трамп або Гарріс санкції з Росії в разі перемоги на виборах і вирішив, що ні.
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Пряма мова Медведєва: "Санкції проти СРСР були все XX століття. Вони повернулися в ХХI в безпрецедентному масштабі.
Тому для всіх нас - sanctions forever (санкції назавжди - ред.).
Точніше - до розпаду США під час неминучої нової громадянської війни. Адже Голлівуд недарма знімає про неї фільми".