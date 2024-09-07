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Росія атакувала Костянтинівку – троє людей загинули

Роман ПетренкоСубота, 7 вересня 2024, 12:09
Росія атакувала Костянтинівку – троє людей загинули
фото: ОВА

Три людини загинули і ще три поранені внаслідок ранкового обстрілу Костянтинівки на Донеччині.

Джерело: Донецька ОВА, прокуратура області

Деталі: Відомо, що росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років.

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Три людини отримали поранення.

Пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, 6 автомобілів і 3 лінії електропередач.

Оновлено: За даними слідства, 7 вересня 2024 року, удар був з 09:15 до 10:00.

ВІДЕО ДНЯ

Загинули троє чоловіків 24, 46 та 69 років, які перебували поряд з місцевим ринком.

Ще троє цивільних – 50-річна жінка та двоє чоловіків 29 й 59 років отримали поранення різного ступеня тяжкості. У них діагностовано осколкові поранення рук і ніг.

Пошкоджено 13 об’єктів, зокрема, багатоквартирний будинок, медичну установу, аптеку, торговельне приміщення, автотранспорт, лінії електромережі.

КостянтинівкаДонецька область
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