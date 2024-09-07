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МЗС глибоко занепокоєне інформацією про передачу Росії іранських ракет

Марія Ємець, Роман ПетренкоСубота, 7 вересня 2024, 12:33
МЗС глибоко занепокоєне інформацією про передачу Росії іранських ракет
фото: МЗС

У Міністерстві закордонних справ України висловили глибоке занепокоєння повідомленнями у ЗМІ про те, що Іран вже передав Росії свої балістичні ракети, та закликали Тегеран утриматися від надання Москві будь-якого озброєння. 

Джерело: заява МЗС 7 вересня, "Європейська правда"

Деталі: "МЗС України глибоко занепокоєне повідомленнями у міжнародних ЗМІ щодо можливої передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації.

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Вкотре закликаємо керівництво Ісламської Республіки Іран утриматись від передачі Росії, яка згідно зі Статутом ООН та норм міжнародного права є державою-агресором, будь-яких видів озброєння та військової техніки", – заявили у зовнішньополітичному відомстві. 

В МЗС нагадали, що іранські "Шахеди" вже два роки використовуються Росією для повітряного терору українських міст, а також наголосили, що поглиблення військово-технічної співпраці Росії та Ірану несе серйозні безпекові загрози не лише для України, але і для всього світу. 

"Закликаємо світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки. Іран має повністю та остаточно  припинити надання зброї Росії, аби діями, а не словами довести щирість заяв свого політичного керівництва про непричетність до підживлення російської воєнної машини смерті.

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Застерігаємо офіційний Тегеран, що у разі підтвердження факту передачі Іраном балістичних ракет до Російської Федерації, це матиме руйнівні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин", – наголосили в МЗС України. 

Як відомо, 6 вересня видання WSJ з посиланням на джерела серед американських та європейських посадовців повідомило, що Іран вже передав Росії балістичні ракети малої дальності.

Агентство Reuters, яке першим повідомило про підготовку передачі балістичних ракет з Ірану до Росії, писало, що може йтись про Fath-360 – системи, яка запускає балістичні ракети з максимальною дальністю 120 кілометрів і боєголовкою вагою 150 кілограмів.

У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що якщо Іран передав чи передасть Росії балістичні ракети, це буде "драматичною ескалацією"

РосіяІранракетний удар
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