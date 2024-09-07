Росіяни завдали ударів по Харкову та передмістю

Російські війська у суботу вдень завдали ударів по Харкову та передмістю.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Деталі: О 16 годині Синєгубов написав, що окупанти завдають ударів.

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Пізніше він повідомив про влучання і відсутність інформації про постраждалих.

О 16:19 Синєгубов заявив, що зафіксовано ворожі удари по Харкову. Попередньо, під удар потрапило садове товариство в Індустріальному районі.

Ще один удар зафіксовано в селищі Мала Данилівка у передмісті Харкова у приватний сектор.

ВІДЕО ДНЯ

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари по Харкову прийшлися по Індустріальному району та Салтівському. На місці одного з прильотів виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих не надходила.