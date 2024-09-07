Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни завдали ударів по Харкову та передмістю

Катерина ТищенкоСубота, 7 вересня 2024, 16:31
Росіяни завдали ударів по Харкову та передмістю
ілюстративне фото УП

Російські війська у суботу вдень завдали ударів по Харкову та передмістю.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Деталі: О 16 годині Синєгубов написав, що окупанти завдають ударів.

Реклама:

Пізніше він повідомив про влучання і відсутність інформації про постраждалих.

О 16:19 Синєгубов заявив, що зафіксовано ворожі удари по Харкову. Попередньо, під удар потрапило садове товариство в Індустріальному районі.

Ще один удар зафіксовано в селищі Мала Данилівка у передмісті Харкова у приватний сектор.

ВІДЕО ДНЯ

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що удари по Харкову прийшлися по Індустріальному району та Салтівському. На місці одного з прильотів виникла пожежа. Інформація щодо постраждалих не надходила.

ХарківвійнаХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
Харків
У мережі з’явилось відео конфлікту між працівником ТЦК та цивільним у Харкові: у Центрі відреагували
ЗМІ: У Харкові було чутно вибух
У Харкові внаслідок обстрілу загинув співробітник Інституту НАН України
Останні новини
00:52
Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: