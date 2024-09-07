В Одесі стався конфлікт між військовим і жінкою, у ТЦК заявили про перешкоджання роботі

В Одесі на відео потрапив конфлікт між військовим та жінкою біля ТЦК, в Одеському обласному ТЦК та СП пояснили це протиправними діями жінки й намаганням перешкодити роботі районного ТЦК.

Джерело: соцмережі, Одеський обласний ТЦК та СП

Деталі: Одеські телеграм-канали у неділю розповсюдили коротке відео, на якому видно, як чоловік у військовій формі кидається на жінку. Йому намагаються завадити інші люди, в тому числі військові та працівник поліції.

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Одеський обласний ТЦК та СП заявив, що на опублікованому відео "пересічні громадяни намагаються вдатися до чергової дискредитації військових", а жінка "симулювала фізичну недугу" й заблокувала ворота збірного пункту.

Дослівно ТЦК: "Так, біля будівлі збірного пункту міста Одеси сталася ситуація, що привернула увагу суспільства. Громадянка в емоційному стані вчиняє дії, які перешкоджають роботі РТЦК та СП. Вона свідомо заблокувала ворота збірного пункту, перешкоджаючи в'їзду та виїзду службового транспорту, а також симулювала фізичну недугу, ніяк не реагуючи на зауваження військовослужбовців роти охорони ТЦК.

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Військовослужбовці ТЦК та СП діяли відповідно до законодавства та викликали наряд патрульної поліції. По приїзду поліції громадянка почала вести себе ще агресивніше, здійснивши напад на транспортний засіб, що виїжджав з території збірного пункту. Водій транспортного засобу, захищаючи службове майно, намагався завадити протиправним діям громадянки. Цей момент і потрапив на відео, яке викривлено та подано в анонімних (сумнівних) телеграм-каналах".