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Зеленський про далекобійність: Треба знайти ключ до однієї країни, тоді інші підтягнуться

Катерина ТищенкоСубота, 7 вересня 2024, 17:50
Зеленський про далекобійність: Треба знайти ключ до однієї країни, тоді інші підтягнуться
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що працює зі світовими лідерами над дозволом на далекобійні удари по території РФ і сподівається підсумувати результат цих перемовин із президентом США Джо Байденом на сесії Генасамблеї ООН у вересні.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю журналістам телемарафону в Італії, яке транслювалося у суботу вдень

Деталі: Президент зазначив, що під час зустрічі з прем'єркою Італії Джорджією Мелоні обговорював постачання Україні системи SAMP-T, і ця система "буде в Україні". "Ми говоримо і працюємо, щоб наблизити цей день, він дуже наближається. Це позитив", - сказав Зеленський.

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Він також зазначив, що обговорював із Мелоні "далекобійну справедливість для України, і Італія є однією з тих країн, на які ми розраховуємо".

Пряма мова: "Я зараз працював в цілому над цим проєктом. Тому я зустрічався з [міністром оборони США Ллойдом] Остіном, зустрічався з міністром оборони Німеччини [Борисом] Пісторіусом, з [канцлером Німеччини Олафом] Шольцом, розмовляв у ніч, коли їхав, з [президентом Франції Емманюелем] Макроном. І ось зустрівся з Джорджією Мелоні.

Якщо ситуація в країні дозволятиме мені виїхати в вересні на Генасамблею, будемо підсумовувати результат всіх цих зустрічей вже з президентом [США Джо] Байденом. Дуже сподіваюсь на результат".

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Деталі: Зеленський визнав, що серед західних партнерів "поки що немає консенсусу" щодо використання далекобійної зброї по території РФ.

Пряма мова: "Я пам'ятаю, як я працював над використанням відповідної зброї по території тимчасово окупованого Криму. Тоді також не було консенсусу. Але важливо знайти ключ хоча б до однієї країни, і тоді інші можуть підтягнутися. Розраховуємо на це".

ЗеленськийІталіядопомога Українізброя
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