У соцмережі Х стався глобальний збій

У соцмережі Х (Twitter) у суботу після 17 години зафіксовано глобальний збій.

Джерело: Downdetector

Деталі: Як видно з графіка, користувачі по всьому світу почали повідомляти про проблеми близько 17:17, пік фіксувався близько 17:30, після чого повідомлення про проблеми в соцмережі пішли на спад. Після 18 години таких повідомлень стало суттєво менше.

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52% повідомлень про проблеми з соцмережею стосувалися роботи застосунку, 46% - вебсайту. 2% мали проблеми з авторизацією в системі.

Що стало причиною збою, наразі невідомо.