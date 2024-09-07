Міністр оборони Нідерландів: Вигоди збиття ракет РФ над Україною не переважають ризики

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що збиття країнами НАТО російських ракет і дронів над заходом України може не бути "найефективнішим способом розв'язання проблеми" і вигоди не переважають ризики такого рішення.

Джерело: Брекельманс в інтерв’ю "Радіо Свобода", повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За його словами, участь країн-партнерів у збитті російських ракет над Україною матиме "обмежені переваги".

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"Незалежно від того, чи переважають вони ризики, які можуть виникнути. Якщо ви поставите, наприклад, свої системи ППО на кордоні з Україною, то вони покриють лише відносно невелику територію. У такому випадку це означало б, що вам потрібно мати літаки в небі, щоб захистити Україну. Тоді, звичайно, виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та Росією", – зазначив Брекельманс.

За його словами, саме цьому типу ескалації намагаються запобігти союзники по НАТО.

"Думаю, це також на користь Україні, що ми намагаємося її не допустити. Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні. Але ми також у кожному випадку маємо зважувати, чи вигоди переважають ризики. Поки що різниці немає. Таке схвалене рішення", – резюмував міністр.

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Що передувало: Раніше польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща та інші країни, що межують з Україною, "зобов'язані" збивати російські ракети ще до того, як вони увійдуть у їхній повітряний простір.

В МЗС Польщі уточнили, що Сікорський висловив свою думку, а не позицію уряду.

Тим часом мешканці Польщі вважають, що її військові мають збивати об'єкти, що пролітають над польською територією під час атак Росії на Україну, навіть якщо вони не впевнені, що це за об'єкти.