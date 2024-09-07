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У неділю також не планують вимикати електрику

Катерина ТищенкоСубота, 7 вересня 2024, 19:00
У неділю також не планують вимикати електрику
ілюстративне фото Pixabay

У неділю 8 вересня в Україні не прогнозуються обмеження електроенергії.

Джерело: Укренерго

Дослівно: "Завтра, 8 вересня, заходи обмеження споживання не прогнозуються".

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Деталі: В "Укренерго" закликали споживачів користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 до 16:00 і споживати електроенергію ощадливо з 18:00 до 21:00.

Що передувало: У суботу 7 вересня обмеження електроенергії також не застосовувалися.

електроенергія
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