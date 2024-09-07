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Глави розвідок США і Британії прокоментували Курську операцію: Викликала питання в еліти РФ

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 7 вересня 2024, 19:37
Глави розвідок США і Британії прокоментували Курську операцію: Викликала питання в еліти РФ
ілюстративне фото AFP via Getty Images

Керівники розвідувальних служб США і Британії Білл Бернс і Річард Мур вважають, що операція українських Збройних сил в Курській області РФ посіяла сумніви у російської еліти.

Джерело: Бернс і Мур на заході, організованому Financial Times, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, директор американського ЦРУ Бернс сказав, що Курська операція була "значним тактичним досягненням", яке підняло бойовий дух українців і оголило слабкі сторони Росії.

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"Це викликало питання... ...у всієї російської еліти про те, до чого все це призведе", – сказав він.

Своєю чергою глава британської Mi-6 Мур сказав, що це був "типово зухвалий і сміливий крок з боку українців...щоб спробувати змінити хід гри".

Що передувало: Раніше міністр оборони Естонії Ханно Певкур висловив думку, що завдяки операції у Курській області Україна може отримати кращі позиції для переговорів з Росією.

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Своєю чергою генсек НАТО Єнс Столтенберг вважає, що  Україна досягла "багато чого" під час операції у Курській області РФ.

Читайте також статтю "ЄвроПравди" про зміни наративів у ЄС через події на Курщині.

СШАВелика БританіяКурська область Росія
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