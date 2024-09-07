На Нікопольщині росіяни вбили жінку, ще одна постраждала

У Марганецькій громаді на Нікопольщині внаслідок російського обстрілу загинула 76-річна жінка, ще одна жінка постраждала.

Джерело: голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "На Мирівську та Марганецьку громади, що на Нікопольщині, сьогодні ворог скерував важку артилерію.

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В останній – вбив 76-річну жінку... Ще одна місцева 60 років постраждала.

Загалом у населених пунктах цих громад сталося декілька займань. Горів сухостій. Понівечені три приватні будинки та паркан. Загинули корова та десяток гусей".

Деталі: Лисак також повідомив, що по самому Нікополю росіяни били безпілотниками. Пошкодили інфраструктуру та господарську споруду. Минулося без жертв.