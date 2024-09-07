Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц: Іще кілька сотень тисяч українців у Німеччині мають іти працювати

Ірина Кутєлєва, Катерина ТищенкоСубота, 7 вересня 2024, 20:20
Шольц: Іще кілька сотень тисяч українців у Німеччині мають іти працювати
Олаф Шольц, фото Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що ще сотні тисяч українців, які знайшли притулок в країні, мають влаштуватися на роботу.

Джерело: Шольц, якого цитує Tagesschau, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Під час діалогу з жителями міста Тельтов Шольц зазначив, що, на його думку, багато українців, які отримують підтримку в Німеччині, повинні працювати.

Реклама:

За його словами, число українців, які вже мають роботу, зросло до більш ніж 200 тисяч завдяки урядовій програмі Jobturbo.

"Але було ще кілька сотень тисяч, якщо можна так висловитися. Ось чому я хотів би, щоб робота була виконана", - сказав він.

Шольц також поклав відповідальність на федеральні землі та роботодавців.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Про скорочення допомоги біженцям із України в німецькому політикумі говорять уже кілька місяців представники як партій федеральної коаліції, так і опозиції.

Федеральний уряд Німеччини вже розробив суворіші правила, щоб заохотити більше одержувачів соціальних виплат – не лише українців – до роботи. Серед іншого, відмову від роботи та нелегальне працевлаштування пропонують карати скороченням допомоги.

Крім того, нині в Берліні обговорюють подальшу військову допомогу Україні на тлі проблем із бюджетом, детальніше про це – в статті "ЄвроПравди".

Німеччинабіженціекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ворог вдарив по Конотопу: є поранені, в місті зникло світло

The Guardian: Британія дозволить Україні бити ракетами Storm Shadow по Росії

Міндовкілля: забруднені води Сейму можуть досягнути водозаборів Київщини 14-16 вересня

У четвер в Україні електроенергію не вимикатимуть

Поліція: Страйкбольну гранату на футбольний майданчик у столиці кинув 16-річний юнак

Скандал із побиттям військового у Смілі: Суд арештував 28-річного підозрюваного

Усі новини...
Німеччина
Глава МЗС Німеччини критикує партію Шольца за вагання щодо підтримки України
Cибіга провів перші розмови з Блінкеном, Бербок та очільницею МЗС Румунії
Зеленський зустрівся з Шольцем після "Рамштайну" в Німеччині
Останні новини
04:20
У центрі Києва тимчасово обмежать дорожній рух
03:22
На Хмельниччині пролунали вибухи – ЗМІ
02:44
На Київщині працювала ППО по ворожих "Шахедах"
02:30
оновлюється від 21:45У низці областей повітряна тривога через ворожі "Шахеди"
01:56
Експрем’єру Албанії та лідеру опозиції офіційно оголосили звинувачення в корупції
01:08
DeepState: росіяни окупували Лісівку на Донеччині
00:48
Ворог вдарив по Конотопу: є поранені, в місті зникло світло
00:14
боксМій табір стартував: Усик звернувся до Ф'юрі
23:50
Як харчуватися при діареї: медичні поради
23:44
Російські війська поранили двох людей на прикордонні Сумщини
Усі новини...
Реклама:
Реклама: