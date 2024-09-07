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МЗС: "Вибори" в окупованому Криму делегітимізують політичну систему Росії

Катерина ТищенкоСубота, 7 вересня 2024, 22:12
МЗС: Вибори в окупованому Криму делегітимізують політичну систему Росії
ілюстративне фото МЗС

У МЗС України наголосили, що російські "вибори" до місцевих органів влади в окупованому Криму фактично делегітимізують політичну систему Росії.

Джерело: МЗС України

Деталі: У міністерстві зазначили, що в неділю 8 вересня Росія проводить Єдиний день голосування, під час якого відбуватимуться вибори до місцевих органів влади суб’єктів РФ різного рівня. Цей процес Росія вчергове намагається розповсюдити на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим та місто Севастополь.

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Дослівно: "Так звані "вибори" в Російській Федерації давно перетворилися на фарс, не мають нічого спільного з проявом народовладдя, а їх проведення на тимчасово окупованих територіях України у порушення норм та принципів міжнародного права фактично делегітимізують політичну систему Росії.

Вчергове наголошуємо, що результати так званих "виборів" на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та місті Севастополі є нікчемними, а самі "вибори" - нелегітимними".

Більше деталей: У МЗС звернули увагу міжнародних партнерів, що представники російських окупаційних сил, які діють на тимчасово окупованих територіях України, зокрема ті, хто "обирається" під час так званих "виборів", не наділені українською стороною жодними повноваженнями представляти владу України на будь-якому рівні, а їхня залученість до делегацій РФ на міжнародні заходи не несе жодних правових наслідків.

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У міністерстві наголосили, що всі причетні до підготовки та проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України будуть притягнуті до відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

МЗСКримРосіявибори
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