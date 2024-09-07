Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді
Субота, 7 вересня 2024, 23:18
Російські війська у суботу ввечері завдали удару по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді.
Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, Повітряні сили ЗСУ, Суспільне Полтава
Деталі: О 22:22 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль через Харківщину в напрямку Полтави.
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ЗМІ писали про вибухи, що лунали в місті. Згодом з'явився коментар голови ОВА.
Пряма мова Проніна: "Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді. Попередньо без жертв".