Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді

Російські війська у суботу ввечері завдали удару по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді.

Джерело: голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, Повітряні сили ЗСУ, Суспільне Полтава

Деталі: О 22:22 Повітряні сили повідомили про швидкісну ціль через Харківщину в напрямку Полтави.

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ЗМІ писали про вибухи, що лунали в місті. Згодом з'явився коментар голови ОВА.

Пряма мова Проніна: "Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді. Попередньо без жертв".