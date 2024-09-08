Росіяни знову запускали "Шахеди" по Україні
Неділя, 8 вересня 2024, 03:42
У суботу ввечері на території України зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Деталі: О 23:41 Повітряні сили повідомили про рух ударних безпілотників у напрямку Харкова.
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Дослівно: "Щодо руху ударних БпЛА: БпЛА на Харківщині курсом на Харків".
Більше деталей: Водночас у низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.
Оновлено:О 00:20 8 вересня Повітряні сили повідомили про нові БпЛА на Харківщині в напрямку Чугуєва.
ВІДЕО ДНЯ
Дослівно ПС о 00:35: "Ворожий ударний БпЛА півночі Херсонщини курсом на Миколаїв".
00:44: "Група БпЛА на Херсонщині! Здійснюють рух в напрямку Миколаївщини".
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