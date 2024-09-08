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Росіяни знову запускали "Шахеди" по Україні

Катерина Тищенко, Ольга Глущенко Неділя, 8 вересня 2024, 03:42
Росіяни знову запускали Шахеди по Україні
ілюстрація Getty Images

У суботу ввечері на території України зафіксовано рух ворожих ударних безпілотників.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 23:41 Повітряні сили повідомили про рух ударних безпілотників у напрямку Харкова.

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Дослівно: "Щодо руху ударних БпЛА: БпЛА на Харківщині курсом на Харків".

Більше деталей: Водночас у низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння.

Оновлено:О 00:20 8 вересня Повітряні сили повідомили про нові БпЛА на Харківщині в напрямку Чугуєва.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно ПС о 00:35: "Ворожий ударний БпЛА півночі Херсонщини курсом на Миколаїв".

00:44: "Група БпЛА на Херсонщині! Здійснюють рух в напрямку Миколаївщини".

1:20: "1. БпЛА у південній частині Херсонщини курсом на захід;

2. БпЛА по руслу Дніпра в сторону Херсона".

1:23: "Одеська область - загроза застосування ударних БпЛА!"

1:58: "Група ударних БпЛА заходять на Одещину в напрямку Сарата".

2:33: "1. БпЛА в районі Татарбунари;

2. БпЛА курсом на Широке".

2:36: "Група ударних БпЛА в напрямку Вилкове".

2:49: "Група ударних БпЛА порушила повітряний простір Румунії".

2:59: "БпЛА на Одещині! Курсом на Садове.

БпЛА на півдні Одеської області. Курс - Вилкове та Кілія.

БпЛА на території Румунії в районі Сабангії".

3:41: "БпЛА покинув територію Румунії, пролетів через Вилкове та продовжує рух в прибережній акваторії моря Одещини".

Оновлено: В областях, яким загрожували російські дрони, оголосили відбої повітряної тривоги.

безпілотникиШахедвійна
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