Росіяни вдарили по готелю на Донеччині, під завалами шукають людей – ЗМІ
Неділя, 8 вересня 2024, 01:20
Російська армія вдарила по готелю в місті Миколаївка на Донеччині близько 21:50 7 вересня, під завалами шукають двох людей.
Джерело: Суспільне Донбас із посиланням на заступника начальника Миколаївської МВА Володимира Проскуніна, Новини Донбасу
Деталі: За словами Проскуніна, тривають пошукові роботи, йде розбір завалів, під завалами шукають двох людей.
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За попередніми даними, окупанти вдарили по місту авіабомбами.
За даними Новин Донбасу, росіяни завдали удару по готелю "Зоря".
Дослівно Новини Донбасу: "Зруйновано щонайменше три поверхи. Фото наслідків удару опублікували у місцевих групах у соцмережах.
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Також місцеві жителі повідомляють про вибиті вікна в сусідніх будинках і храмі Миколи Чудотворця".