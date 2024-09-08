Росіяни вдарили по готелю на Донеччині, під завалами шукають людей – ЗМІ

Російська армія вдарила по готелю в місті Миколаївка на Донеччині близько 21:50 7 вересня, під завалами шукають двох людей.

Джерело: Суспільне Донбас із посиланням на заступника начальника Миколаївської МВА Володимира Проскуніна, Новини Донбасу

Деталі: За словами Проскуніна, тривають пошукові роботи, йде розбір завалів, під завалами шукають двох людей.

Реклама:

За попередніми даними, окупанти вдарили по місту авіабомбами.

За даними Новин Донбасу, росіяни завдали удару по готелю "Зоря".

Дослівно Новини Донбасу: "Зруйновано щонайменше три поверхи. Фото наслідків удару опублікували у місцевих групах у соцмережах.

ВІДЕО ДНЯ

Також місцеві жителі повідомляють про вибиті вікна в сусідніх будинках і храмі Миколи Чудотворця".