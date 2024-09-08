Росіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти
Неділя, 8 вересня 2024, 05:12
У ніч на 8 вересня росіяни завдали авіаційного удару по місту Суми, внаслідок якого загинуло двоє людей, серед поранених є двоє дітей.
Джерело: військова адміністрація Сумської області
Дослівно: "Внаслідок авіаудару двоє людей загинуло, ще чотири людини поранено, в тому числі двоє дітей".
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Деталі: Крім того, зазначають у Сумській ОВА, пошкоджено приватні будинки, автомобілі.
Дослівно: "Над ліквідацією наслідків атаки працюють усі необхідні служби. Пораненим надається необхідна медична допомога".