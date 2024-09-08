ISW: Україна успішно адаптує і розвиває засоби протидії російським БпЛА

В огляді Інституту вивчення війни (ISW) аналітики, що Україна активно й успішно розвиває РЕБ для протидії російським БпЛА, що допомагає зберегти обмежені системи ППО і ракети.

Джерело: ISW

Дослівно: "Україна продовжує успішно адаптувати і розвивати свої засоби протидії (РЕБ) безпілотникам, що дозволяє українським військам використовувати системи нижчого класу для протидії російському тиску на обмежену систему протиповітряної оборони України".

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Деталі: Український військовий аналітик Петро Черник заявив 7 вересня, що українські системи радіоелектронної боротьби (РЕБ) виводять з ладу безпілотники "Шахед-136/131", змушуючи їх змінювати курс і падати після того, як закінчується паливо.

Українські офіційні особи нещодавно повідомили, що деякі російські безпілотники "Шахед" не досягли своїх цілей з невстановлених причин, але 31 серпня і 6 вересня ВПС України визнали, що українські системи РЕБ уразили російські безпілотники.

Українська компанія-виробник безпілотників Besomar заявила 7 вересня, що вона розробила безпілотник-перехоплювач, який може збивати російські безпілотники, і що українські сили вже використовують ці безпілотники-перехоплювачі в зоні бойових дій.

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Дослівно: "Нещодавно ISW також спостерігав повідомлення про використання українськими силами FPV-дронів для збиття російських вертольотів, розвідувальних і ударних безпілотників.

Ці українські контрзаходи є частиною більш широких зусиль, спрямованих на компенсацію тиску, який повторювані великомасштабні серії російських ударів чинять на обмежену систему протиповітряної оборони України в умовах затримки і непослідовності поставок західної допомоги в галузі безпеки".

Деталі: На думку американських аналітиків, використання Україною засобів РЕБ для протидії безпілотникам "Шахед", зокрема, дозволить українським військам зберегти обмежені системи ППО і ракети, які необхідні Україні для захисту від російських ракетних ударів, спрямованих на прифронтові райони України, об'єкти критичної інфраструктури і великі населені пункти.

Крім того, ISW продовжує вважати, що російські та українські війська беруть участь у технологічній гонці між наступальними і оборонними технологіями, і що здатність України впроваджувати технологічні інновації, які випереджають російські адаптації, має вирішальне значення для здатності України компенсувати нинішні переваги Росії у сфері матеріально-технічного забезпечення.

Ключові висновки ISW за 7 вересня: