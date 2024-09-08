Аналітики прогнозують, як і коли Росія буде використовувати іранські ракети

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) припустили, що поставлені Іраном ракети Росія буде використовувати для ураження української енергетичної, військової та цивільної інфраструктури наступної осені і зими.

Джерело: ISW

Деталі: За повідомленнями, Іран нещодавно доставив до Росії понад 200 балістичних ракет малої дальності Fateh-360.

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Дослівно: "Американські та європейські чиновники нещодавно підтвердили, що Іран почав постачати Росії балістичні ракети малої дальності, а за оцінками ISW, російські війська, ймовірно, будуть використовувати ракети, поставлені Іраном, для ураження української енергетичної, військової та цивільної інфраструктури наступної осені і зими".