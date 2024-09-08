Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Румунів попереджали про ризик падіння "Шахедів"

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 8 вересня 2024, 08:53
Румунів попереджали про ризик падіння Шахедів
Ілюстраційне фото GETTY IMAGES

У румунських повітах Тулча і Констанца, що біля кордону з Україною, жителів попереджали про небезпеку "падіння об’єктів у повітряному просторі" на тлі чергової російської атаки по українських містах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на News.ro

Деталі: У ніч проти неділі, 8 вересня, жителі Тулчі та Констанци отримали сповіщення від системи R0-Alert, яке попереджає про ризик падіння об'єктів у повітряному просторі після атаки Росії на Україну поблизу румунського кордону.

Реклама:

Влада Тулчі зазначила, що сповіщення надіслали після того, як "національні структури оборони та безпеки зафіксували можливий напад Росії на об'єкти на території України, поблизу кордону з Румунією".

"Зазначаємо, що ці повідомлення призначені для інформування населення в районі кордону Румунії з Україною про можливі атаки з боку Росії на українську територію, а також про те, що існує ймовірність падіння об'єктів на національну територію", – зазначили там.

Влада обох румунських повітів, а також Міністерство національної оборони Румунії станом на ранок неділі не фіксували падіння невідомих об’єктів на території країни.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначимо, що Повітряні сили України в ніч проти 8 вересня заявили про порушення російськими безпілотниками румунського повітряного простору.

РумуніяППОШахедНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках

Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Усі новини...
Румунія
Румунія підтвердила заліт "Шахеда" на свою територію, піднімала F-16
Російські БпЛА порушили повітряний простір Румунії – ПС
Cибіга провів перші розмови з Блінкеном, Бербок та очільницею МЗС Румунії
Останні новини
00:52
Канадський фестиваль скасував показ пропагандистського фільму про росіян на війні
00:24
футболШтучний інтелект оцінив шанси "Шахтаря" на плейоф Ліги Чемпіонів
00:08
На Сумщині через російські обстріли загинула людина
23:40
Генштаб: Найбільше боєзіткнень відбулось на Курахівському та Покровському напрямках
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: