Румунів попереджали про ризик падіння "Шахедів"

У румунських повітах Тулча і Констанца, що біля кордону з Україною, жителів попереджали про небезпеку "падіння об’єктів у повітряному просторі" на тлі чергової російської атаки по українських містах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на News.ro

Деталі: У ніч проти неділі, 8 вересня, жителі Тулчі та Констанци отримали сповіщення від системи R0-Alert, яке попереджає про ризик падіння об'єктів у повітряному просторі після атаки Росії на Україну поблизу румунського кордону.

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Влада Тулчі зазначила, що сповіщення надіслали після того, як "національні структури оборони та безпеки зафіксували можливий напад Росії на об'єкти на території України, поблизу кордону з Румунією".

"Зазначаємо, що ці повідомлення призначені для інформування населення в районі кордону Румунії з Україною про можливі атаки з боку Росії на українську територію, а також про те, що існує ймовірність падіння об'єктів на національну територію", – зазначили там.

Влада обох румунських повітів, а також Міністерство національної оборони Румунії станом на ранок неділі не фіксували падіння невідомих об’єктів на території країни.

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Зазначимо, що Повітряні сили України в ніч проти 8 вересня заявили про порушення російськими безпілотниками румунського повітряного простору.