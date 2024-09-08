ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет
Неділя, 8 вересня 2024, 09:07
В результаті протиповітряного бою силами ППО у ніч на 8 вересня збито одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 15 ударних БпЛА типу Shahed.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Два ворожі безпілотники локаційно втрачені. Військові зазначають, що три ракети Х-59 не досягли бажаних цілей внаслідок активної протидії Сил оборони України.
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Відомо, що окупанти завдали удару чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 із Бєлгородської області та 23 ударними БпЛА типу Shahed з Курська та Чауди.
Протиповітряна оборона працювала у Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.