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Ексміністр оборони Британії закликає зняти обмеження на удари Storm Shadows по Росії

Олег Павлюк, Роман ПетренкоНеділя, 8 вересня 2024, 10:08
Ексміністр оборони Британії закликає зняти обмеження на удари Storm Shadows по Росії
РАКЕТА STORM SHADOW ПІД КРИЛОМ ЛІТАКА, ФОТО з сайту ARMYINFORM

Колишній міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Лондон повинен зняти обмеження на використання Україною ракет Storm Shadow для ударів по цілях на території Росії.

Джерело: Шаппс у колонці для газети The Sunday Times, "Європейська правда"

Деталі: Шаппс зазначив, що на тлі останніх повітряних російських атак по українських містах, зокрема з використанням керованих авіаційних бомб, "ми повинні терміново схвалити використання нашої далекобійної зброї на території Росії".

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"Ми знаємо, що багато атак здійснюються з території самої Росії. І все ж, якщо не враховувати наш дозвіл завдавати ударів по Криму британськими ракетами, ми все ще остерігаємось дозволяти нашим українським союзникам завдавати ударів по джерелу цих атак", – констатує експосадовець.

На думку колишнього глави Міноборони Британії, відсутність дозволу Україні використовувати Storm Shadow "там, де вони були б найбільш ефективними", підриває довіру до Лондона як союзника Києва.

"Настав час припинити просити хоробре населення президента Зеленського воювати зі зв'язаною рукою за спиною. Замість цього Британія повинна видати пряме попередження Путіну", – пише він.

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"Якщо ви продовжите вбивати чоловіків, жінок і дітей КАБами, запущеними з Росії, то ми змусимо решту світу дозволити нашим ракетам дальнього радіусу дії знищити ваші пускові установки, де б вони не перебували – навіть усередині Росії", – пояснює Шаппс.

Ексміністр також закликав уряд Британії заохочувати Францію, США і "більш стриману" Німеччину так само зняти обмеження на далекобійну зброю для України "з простим ультиматумом Путіну: припиніть ваші постійні атаки на Україну або ми підтримаємо відповідь України".

В останні тижні Україна активно закликала союзників зняти всі обмеження на удари їхньою далекобійною зброєю по Росії, пояснюючи, що це дозволить уражати зокрема літаки, з яких запускають крилаті ракети та керовані авіаційні бомби.

На початку липня на Даунінг-стріт говорили, що політика уряду щодо застосування Україною переданої далекобійної зброї не змінилася. При цьому британський прем’єр Стармер казав, що спосіб використання переданих Британією ракет Storm Shadow є справою України.

Водночас, за даними ЗМІ, у Великій Британії підтримують ідею ударів ракетами Storm Shadow по цілях у Росії, проте публічно не закликають до неї, адже побоюються погіршення відносин зі США.

Велика БританіязброяРосіяракетний удар
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