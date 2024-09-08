Португалія завершила передачу Україні шести Ка-32

Португалія цього тижня передала Україні останній із шести гелікоптерів Ка-32, які обіцяла надати ще у жовтні 2022 року.

Джерело: "Європейська правда", Diário de Notícias

Деталі: Як заявили в Міністерстві оборони Португалії, шостий гелікоптер "Камов" вирушив до України в п’ятницю, 6 вересня.

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Як відомо, про передання Києву шести гелікоптерів оголосила ще у жовтні 2022 року колишня міністерка оборони Португалії Елена Каррейрас. Їх ще у 2006 році придбало португальське Міністерство внутрішніх справ.

Каррейрас пояснювала, що після запровадження санкцій проти Росії країна не могла більше експлуатувати російські Ка-32, крім того, один із них унаслідок аварії зламався.

Але станом на листопад 2023-го гелікоптери ще перебували в Португалії. Як говорили тоді в Лісабоні, там чекали "вказівки від української сторони щодо наступних кроків, які необхідно зробити" в процесі передання.

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Проблемні питання вдалось вирішити вже за нового уряду Португалії на чолі з Луїшем Монтенегру.

Нагадаємо, Україна та Португалія у травні підписали безпекову угоду.

Крім того, португальський прем'єр Луїш Монтенегру на саміті НАТО у Вашингтоні в липні заявив, що Лісабон планує збільшити суму військової допомоги Україні цьогоріч до 220 млн євро.