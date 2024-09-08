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Окупанти обстріляли Донеччину – вбили трьох жінок

Роман ПетренкоНеділя, 8 вересня 2024, 13:27
Окупанти обстріляли Донеччину – вбили трьох жінок
фото: прокуратура

У Черкаському Донецької області вранці 8 вересня окупанти вбили трьох жінок та поранили двох чоловіків.

Джерело: Донецька облпрокуратура

Деталі: За даними слідства, о 10:30 війська держави-агресора обстріляли з реактивної системи залпового вогню селище Черкаське Краматорського району.

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Від влучання касетних боєприпасів на городи селян загинуло двоє місцевих мешканок 43 і 53 років.

 

Ще одна жінка 45 років дістала смертельні поранення у своєму будинку.

Крім того, осколкові поранення й черепно-мозкову травму 48-річний громадянин та 61-річний чоловік однієї з загиблих жінок. Постраждалих доставлено до лікарні.

ВІДЕО ДНЯ

Пошкоджено вікна, фасади й паркани щонайменше 9 домоволодінь та автомобіль.

Донецька областьобстріл
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