Російські "Шахеди" пошкодили готельно-ресторанний комплекс на Одещині

Уночі на 8 вересня Одещина зазнала чергової атаки ворожих БпЛА, які було запущено з акваторії Чорного моря, зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура, готельно-ресторанний комплекс.

Джерело: Сили оборони Півдня

Деталі: Зазначається, що повітряна тривога тривала понад три години.

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Постраждалих немає.

Військові нагадують про важливість оперативного реагування на сигнал повітряної тривоги.