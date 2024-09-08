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Російські "Шахеди" пошкодили готельно-ресторанний комплекс на Одещині

Роман ПетренкоНеділя, 8 вересня 2024, 15:19

Уночі на 8 вересня Одещина зазнала чергової атаки ворожих БпЛА, які було запущено з акваторії Чорного моря, зафіксовані влучання у місті Вилкове, де постраждала цивільна інфраструктура,  готельно-ресторанний комплекс.

Джерело: Сили оборони Півдня

Деталі: Зазначається, що повітряна тривога тривала понад три години.

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Постраждалих немає.

Військові нагадують про важливість оперативного реагування на сигнал повітряної тривоги.

Одеська областьШахедбезпілотники
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