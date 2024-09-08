Росіяни дроном атакували маршрутку в Херсоні – шестеро поранених

У Дніпровському районі Херсона шестеро людей постраждали через атаку російського безпілотника вдень 8 вересня.

Джерело: Херсонська ОВА

Деталі: Поранені чоловіки 57, 58 та 60 років та жінки 43, 45 та 60 років.

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Четверо з них постраждали внаслідок скиду вибухівки з дрона на маршрутку.

Двоє людей в момент удару знаходились на вулиці.

Усі поранені під наглядом медиків.

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