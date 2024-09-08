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Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 8 вересня 2024, 16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
фото Міноборони Латвії

У суботу 7 вересня в Резекненському краї на сході Латвії розбився російський військовий дрон.

Джерело: латвійське Міністерство оборони, пише "Європейська правда"

Деталі: За повідомленням оборонного відомства, відповідальні служби продовжують з'ясовувати обставини інциденту, але, за попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Латвійські Сили оборони, відповідно до встановлених процедур, поінформували про інцидент високопосадовців, правоохоронців і командування НАТО. Наразі триває розслідування інциденту.

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Наскільки відомо, це перший з початку повномасштабного вторгнення випадок, коли військовий дрон Росії порушує повітряний простір Латвії.

Міністр оборони країни Андрюс Спрудс на цьому тлі наголосив, що Латвії необхідно продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону, зокрема розвивати можливості протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби.

Що передувало: Президент Латвії Едгарс Ринкевичс заявив про необхідність колективного реагування на подібні інциденти з російськими дронами, позаяк "кількість таких інцидентів на східному фланзі НАТО зростає".

А голова латвійського МЗС Байба Браже анонсувала виклик представника посольства Росії в понеділок, 9 вересня, нагадавши, що інцидент із російським дроном також стався в Румунії.

Латвіябезпілотники
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