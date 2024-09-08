Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись

У Тернопільському обласному ТЦК та СП заявили, що в суботу ввечері чоловік, який має відстрочку від мобілізації, прийшов на територію ТЦК разом з іншими громадянами й намагався силою проникнути в приміщення, оскільки хотів мобілізуватися.

Джерело: Тернопільський обласний ТЦК та СП, речник ГУ Нацполіції в Тернопільській області Андрій Василик у коментарі "20 хвилин"

Дослівно ТЦК: "07 вересня 2024 року біля 20 години громадянин Х (користується відстрочкою від мобілізації), перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили України у свій особистий агресивний спосіб, всупереч встановленому Законом порядку.

Реклама:

Він, перебуваючи разом з іншими громадянами на території режимного приміщення – територіального центру комплектування та соціальної підтримки спричинив конфліктну ситуацію та намагався проникнути в середину адміністративного приміщення.

Громадянин Х, застосовуючи фізичну силу, розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок отримав колото-різані рани на руці від розбитого скла".

Деталі: У ТЦК заявили, що військовослужбовцями територіального центру була надана первинна медична допомога, викликано лікарів та співробітників поліції. Працівниками поліції по даному факту проводиться перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів реагування відносно порушника.

ВІДЕО ДНЯ

У поліції Тернопільщини місцевому виданню "20 хвилин" підтвердили інформацію про виклик.

"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Коли вона прибула, на місці вже працювали медики. По тих діях, які вчинив чоловік, поліція зареєструвала повідомлення у Єдиному обліку заяв та повідомлень. На порушника склали адмінпротокол за статтею 173 КУпАП, це дрібне хуліганство", — повідомив речник Головного управління Нацполіції в області Андрій Василик.