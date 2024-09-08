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Голова МЗС після падіння дронів РФ у країнах НАТО закликав збивати цілі над Україною

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 8 вересня 2024, 18:16
Голова МЗС після падіння дронів РФ у країнах НАТО закликав збивати цілі над Україною
Андрій Сибіга, фото Global Images Ukraine via Getty Images

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після інцидентів із падінням російських дронів на території держав НАТО закликав Захід використовувати свою ППО для збиття російських ракет і дронів над Україною, а також зняти обмежень на використання Києвом зброї.

Джерело: Сибіга у соцмережі Х, пише "Європейська правда"

Деталі: За словами Сибіги, порушення російськими дронами повітряного простору Румунії та Латвії є нагадуванням, що агресивні дії РФ виходять за межі України.

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"Колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії РФ, захистити життя і зберегти мир у Європі. Для цього Україна потребує конкретних дій союзників", – підкреслив він.

Серед таких дій Сибіга назвав рішення Заходу використовувати своє ППО для збиття російських ракет і дронів над Україною, посилення допомоги Збройним Силам України, а також зняття обмежень на використання Києвом зброї.

"Дійте зараз", – підсумував міністр.

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Що передувало: Після російської атаки проти України в ніч проти неділі Румунія заявила, що безпілотник порушив її повітряний простір, і шукає його уламки на своїй території.

У Латвії також заявили, що виявили розбитий військовий дрон РФ на сході країни та проводять розслідування.

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