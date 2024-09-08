Росіяни вдарили по Дергачах на Харківщині: є загибла, 13 поранених

Росіяни завдали удару по Дергачах на Харківщині, загинула жінка, ще 13 людей дістали поранень.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

фото: Синєгубов у Telegram

Деталі: Голова ОДА повідомив про удар по Дергачах і влучання в приватному секторі, внаслідок якого виникла пожежа в приватних будинках.

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Дослівно Синєгубов: "76-річна жінка загинула внаслідок удару по Дергачах.

Щонайменше 10 людей отримали поранення".

фото: Синєгубов у Telegram

Оновлено: О 20:10 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Дергачах зросла до 13 людей.

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