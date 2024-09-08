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Росіяни вдарили по Дергачах на Харківщині: є загибла, 13 поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 8 вересня 2024, 20:30
Росіяни вдарили по Дергачах на Харківщині: є загибла, 13 поранених
наслідки обстрілу Дергачів, фото: Олег Синєгубов у Telegram

Росіяни завдали удару по Дергачах на Харківщині, загинула жінка, ще 13 людей дістали поранень.

Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram

фото: Синєгубов у Telegram
фото: Синєгубов у Telegram

Деталі: Голова ОДА повідомив про удар по Дергачах і влучання в приватному секторі, внаслідок якого виникла пожежа в приватних будинках.

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Дослівно Синєгубов: "76-річна жінка загинула внаслідок удару по Дергачах.

Щонайменше 10 людей отримали поранення".

фото: Синєгубов у Telegram
фото: Синєгубов у Telegram

Оновлено: О 20:10 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Дергачах зросла до 13 людей.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти вдарили реактивними системами залпового вогню.

Пошкоджені щонайменше вісім будинків. Голова ОВА також опублікував фото руйнувань.

Харківська областьвійна
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