Росіяни вдарили по Дергачах на Харківщині: є загибла, 13 поранених
Неділя, 8 вересня 2024, 20:30
Росіяни завдали удару по Дергачах на Харківщині, загинула жінка, ще 13 людей дістали поранень.
Джерело: голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: Голова ОДА повідомив про удар по Дергачах і влучання в приватному секторі, внаслідок якого виникла пожежа в приватних будинках.
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Дослівно Синєгубов: "76-річна жінка загинула внаслідок удару по Дергачах.
Щонайменше 10 людей отримали поранення".
Оновлено: О 20:10 Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у Дергачах зросла до 13 людей.
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