Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі Сумщини: серед поранених – підліток
Неділя, 8 вересня 2024, 18:50
У неділю вдень російські війська обстріляли цивільну інфраструктуру Сумської громади, поранено чоловіка та підлітка.
Джерело: прокуратура Сумщини
Дослівно: "8 вересня 2024 року близько 12:50 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру Сумської міської територіальної громади.
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Унаслідок атаки окупантів поранено 35-річного цивільного чоловіка та 14-річного підлітка.
Також пошкоджено місцевий магазин".