Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шольц про підрив "Північних потоків": Треба зробити все можливе для покарання винних

Олег Павлюк, Катерина ТищенкоНеділя, 8 вересня 2024, 19:27
Шольц про підрив Північних потоків: Треба зробити все можливе для покарання винних
Олаф Шольц, фото AFP via Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що німецька сторона зробить усе можливе для встановлення обставин підривів російських газогонів "Північні потоки" восени 2022 року і покарання винних.

Джерело: Шольц в інтерв’ю ZDF, пише "Європейська правда"

Деталі: На питання, чи довіряє він Володимиру Зеленському після нещодавніх повідомлень у ЗМІ про можливу причетність України до вибухів на "Північних потоках", Шольц підкреслив, що в нього "хороші стосунки" з українським президентом.

Реклама:

"Водночас мені абсолютно зрозуміло, що ці речі мають бути з'ясовані. Я радий, що генеральний прокурор і наші органи безпеки досягли такого прогресу, як про це всюди повідомляли", – додав німецький канцлер.

Він запевнив, що Берлін налаштований на те, аби "нічого не було приховано і щоб було зроблено все можливе для притягнення до відповідальності тих, хто це зробив".

Що передувало: 15 серпня газета The Wall Street Journal повідомила, що до підриву газогону у Балтійському морі причетні українські топпосадовці.

ВІДЕО ДНЯ

Зокрема, президент Володимир Зеленський нібито схвалив операцію з підриву "Північних потоків", а потім безуспішно намагався її скасувати. Операція нібито пройшла під наглядом колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Наприкінці серпня цього року німецьке видання Spiegel повідомило, що громадянин України, якого підозрюють у диверсіях на газопроводах "Північний потік-1" і "Північний потік-2", втік з Польщі на українському дипломатичному автомобілі й раніше безперешкодно проїхав через територію Німеччини.

Про нові деталі у справі читайте у статті: Володимир схвалив, Володимир виконав? Чи був український слід у підриві Nord Stream.

ШольцНімеччинаПівнічний потік-2газ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Росіяни стратили мечем беззбройного українського військового – Лубінець

Усі новини...
Шольц
Зеленський зустрівся з Шольцем після "Рамштайну" в Німеччині
Шольц закликав сформувати уряди без правих екстремістів після земельних виборів у Німеччині
Зеленський поговорив із Шольцом про продовження Саміту миру й заморожені активи РФ
Останні новини
15:38
У 2025 році бізнес очікує курс долара у 44 гривні – асоціація
15:35
Медведєв запропонував створити "відкриту базу ворогів Росії" з персональними даними
15:31
Супербактерії можуть вбити 39 мільйонів людей: вчені назвали причину такої загрози
15:20
У французькому парламенті розглянуть імпічмент Макрона
15:20
Подоляк про план перемоги: Жодного заморожування, припинення вогню і передачі Росії територій
15:01
Формула-1Батько Переса потрапив у лікарню після аварії мексиканця на Гран-прі Азербайджану
15:00
"Маразм": у НАУ відреагували на скаргу в МОН через обовʼязковий тест з англійської
14:40
На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують
14:37
Захід витратив два мільярди доларів на закупівлю продуктів із російської нафти у 2024 році
14:09
У Кремлі заявили, що жителі Суджі не просили у них коридору для евакуації
Усі новини...
Реклама:
Реклама: