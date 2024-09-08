Зеленський розкрив конгресменам США "певні деталі" плану, який покаже Байдену, Трампу і Гарріс
Президент Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з делегацією Конгресу США в Італії обговорював "певні деталі" плану перемоги для України, який повністю буде представлено президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Дональду Трампу і Камалі Гарріс.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "На полях форуму в Італії провів зустріч із делегацією Конгресу США: говорили, зокрема, про план перемоги для України, про певні його деталі.
А повнісітю ми представимо всі кроки президенту США Байдену і обом кандидатам у президенти – Трампу і Гарріс.
Головне для нас зараз – на початку осені максимально зміцнити позиції України. Захист наших міст, сіл від російського терору, більше можливостей нашим воїнам на фронті".
Деталі: Зеленський також зазначив, що Україна "дуже розраховує" на результат від розмови з міністром оборони Сполучених Штатів Ллойдом Остіном.
Він також назвав важливими перемовини з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та головою уряду Італії Джорджією Мелоні.
Що передувало: 27 серпня Зеленський заявив про бажання представити американському колезі Джо Байдену, а також кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу План перемоги України.