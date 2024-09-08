У Бєлгородській області після атаки дрона горять резервуари з паливом
Неділя, 8 вересня 2024, 20:51
У Бєлгородській області РФ внаслідок атаки безпілотника загорілися резервуари з паливом.
Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, телеграм-канал ASTRA
Пряма мова Гладкова: "ЗСУ за допомогою безпілотного літального апарату атакували майданчик для зберігання палива на території Волоконівського району. Унаслідок вибуху сталося загоряння резервуарів.
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Пожежниками розрахунками проводиться гасіння пожежі. Інформація про наслідки уточнюється".
Деталі: Телеграм-канал ASTRA з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що інцидент стався в населеному пункті Ютанівка, горять залізничні цистерни.
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Канал також публікує фото пожежі.