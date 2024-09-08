Новий глава МЗС відкликав тимчасового повіреного в Грузії

Андрій Сибіга, фото з його Facebook

Новий голова МЗС Андрій Сибіга ухвалив рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії Михайла Харишина, а також вніс подання про звільнення заступниці міністра Ірини Боровець.

Джерело: Сибіга у Facebook

Деталі: Міністр повідомив, що в неділю провів нараду з українськими послами та генконсулами.

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Пряма мова: "Озвучив дуже чіткі критерії ефективності роботи посла України. Це конкретний результат, сміливість та проактивність. Посли країни у війні не можуть бути відірваними від реалій війни. У зв’язку з цим ухвалив рішення про відкликання тимчасового повіреного України в Грузії".

Більше деталей: Сибіга зазначив, що повідомив про припинення довготермінового відрядження тимчасово повіреного в Грузії через "повне нерозуміння ним реалій дипломатії держави, що воює".

Він також зазначив, що вніс подання про звільнення заступниці міністра Ірини Боровець.

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Міністр додав, що "буде нова структура міністерства, переглянуті штатні розклади посольств".

"Ми потребуємо приходу молоді до нас. Всі умови для цього будуть створені – запланував зустріч із керівниками провідних галузевих університетів", – написав він.

Що передувало: У серпні тимчасовий повірений у справах України в Грузії Михайло Харишин розповів, що Україна свого часу отримала схвалення Тбілісі на призначення нового посла в Грузії, але цьому завадила незрозуміла риторика з боку грузинської влади.

5 вересня Верховна Рада проголосувала за призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ замість Дмитра Кулеби.