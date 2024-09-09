Росіяни запускали "Шахеди" з північного сходу

У неділю ввечері зафіксовано рух ворожих безпілотників "Шахед" із північно-східного напрямку.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Деталі: О 22:52 Повітряні сили повідомили про групу "Шахедів" на межі Харківської та Сумської областей, що рухається в західному напрямку.

Реклама:

Станом на 23:13 "Шахеди" із Сумщини рухаються на Полтавщину.

О 00:20 Повітряні сили повідомили про "Шахеди" із Полтавщини на Київщину.

Дослівно ПС о 1:33: ""Шахеди" у напрямку Києва по Дніпру".

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: Близько 4 ранку оголосили відбої тривоги в областях, яким загрожували російські ударні безпілотники.