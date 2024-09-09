Укрзалізниця повідомила про затримку рейсів і зміну маршрутів потягів
В Укрзалізниці повідомили про зміну маршрутів поїздів , що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка, а також затримку 11 рейсів.
Джерело: Укрзалізниця
Дослівно: "З технічних причин Укрзалізниця щонайменше до ранку 09.09 змінює маршрути поїздів, що мали рухатися дільницею Фастів-2 – Біла Церква – Миронівка. Новий тимчасовий маршрут буде прокладено через станції Фастів-1 – Київ-Пасажирський – Трипілля – Миронівка".
Деталі: У повідомленні зазначили, що це означає затримку до 2 годин для таких рейсів:
- №181/182 Івано-Франківськ – Дніпро;
- №6/216 Ясіня/Чернівці – Запоріжжя;
- №110 Львів – Херсон;
- №32 Перемишль – Запоріжжя;
- №88 Ковель – Запоріжжя;
- №40 Солотвине – Запоріжжя;
- №4 Ужгород – Запоріжжя;
- №3 Запоріжжя – Ужгород;
- №75/76 Кривий Ріг – Київ;
- №85/86 Запоріжжя – Львів;
- №31/32 Запоріжжя – Перемишль.
Також в Укрзалізниці додали, що перелік рейсів може поповнюватись.
Дослівно: "Пасажирам з Білої Церкви, яку названі поїзди наразі вимушено оминають, ми повернемо повну вартість квитків та нарахуємо бонусні бали у програмі лояльності як за фактично здійснену подорож".