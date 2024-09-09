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Ворог завдав ударів по Харкову КАБами, у місті виникла пожежа

Ольга Глущенко Понеділок, 9 вересня 2024, 03:04
Ворог завдав ударів по Харкову КАБами, у місті виникла пожежа
ВИБУХ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО DEPOSITPHOTOS

Росіяни завдають ударів по Харкову КАБами, на місці одного з прильотів виникла пожежа.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов

Деталі: Терехов повідомив про кілька ударів по місту КАБами.

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Пряма мова: "Щодо постраждалих – йде збір інформації. На місці одного з прильотів пожежа".

Доповнено: Пізніше Терехов повідомив, що внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджені приватні житлові будинки.

Сталося загоряння гаража та рослинності навколо місця влучання.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "За попередньою інформацією, жертв немає. Профільні служби продовжують обстеження місця події".

Харківобстрілпожежа
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