Ворог завдав ударів по Харкову КАБами, у місті виникла пожежа
Понеділок, 9 вересня 2024, 03:04
Росіяни завдають ударів по Харкову КАБами, на місці одного з прильотів виникла пожежа.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов
Деталі: Терехов повідомив про кілька ударів по місту КАБами.
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Пряма мова: "Щодо постраждалих – йде збір інформації. На місці одного з прильотів пожежа".
Доповнено: Пізніше Терехов повідомив, що внаслідок влучання КАБу по Київському району Харкова пошкоджені приватні житлові будинки.
Сталося загоряння гаража та рослинності навколо місця влучання.
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Пряма мова: "За попередньою інформацією, жертв немає. Профільні служби продовжують обстеження місця події".