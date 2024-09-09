ISW проаналізував заяви глави ЦРУ з приводу ядерних погроз Кремля

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували заяви директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса щодо погроз Росії застосувати ядерну зброю.

Джерело: ISW

Деталі: Бернс застеріг Захід від занепокоєння з приводу стандартного брязкання російською ядерною зброєю, яке ISW вже давно визначив як частину зусиль Кремля зі сприяння самостримуванню Заходу та впливу на ключові моменти в політичних дебатах щодо підтримки України.

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Бернс заявив під час дискусії з головою Секретної розвідувальної служби Великобританії Річардом Муром, що президент Росії Володимир Путін продовжуватиме періодично погрожувати прямою конфронтацією Заходу, але ці погрози не повинні залякати Захід.

Він також додав, що за оцінками ЦРУ, російські війська могли розглядати можливість застосування тактичної ядерної зброї в Україні восени 2022 року, і що він контактував з цього приводу з директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним.

Оцінка ЦРУ щодо можливої готовності Росії застосувати тактичну ядерну зброю в Україні восени 2022 року збіглася з активізацією російської риторики про ядерне протистояння на тлі успішних українських контрнаступальних операцій у Херсонській та Харківській областях.

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Ця риторика, швидше за все, була частиною стандартної інформаційної операції, спрямованої на стримування західної допомоги Україні у сфері безпеки, ніж показником російської готовності застосувати ядерну зброю.

Кремль неодноразово звертався до погано завуальованих загроз ядерного протистояння між Росією і Заходом у ключові моменти західних політичних дискусій про подальшу військову допомогу Україні, наприклад, восени 2022 року, щоб викликати страх у тих, хто приймає рішення.

За оцінками ISW, Росія навряд чи застосує ядерну зброю в Україні чи деінде.

Ключові висновки ISW за 8 вересня: